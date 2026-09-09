Procès des TikTokeuses : le dossier Rox face à Ramz Yago rebondit et menace l'audience de Pikine

Le procès très attendu de Rox, Jessica et Narou, prévu ce mercredi devant le Tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar), pourrait ne pas se tenir. En cause, un nouveau rebondissement révélé par le journal L’Observateur, dans son édition de ce jour. Jusqu'à hier soir, Rokhaya Fall, alias Rox, était toujours en garde à vue dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Elle y a été entendue suite à une plainte déposée contre elle par une autre influenceuse très suivie, Ramz Yago.



Une situation qui pourrait rendre impossible sa comparution et qui oblige les avocats des trois prévenues à s'adapter au nouveau calendrier imposé par les investigations.



Lundi, toujours selon le journal, Rox a été extraite de sa cellule du Camp pénal pour être conduite à la DSC. Les enquêteurs l'ont interrogée sur les accusations formulées par Ramz Yago, une influenceuse installée à Dubaï où elle exerce dans la vente de cheveux naturels. Elle lui reproche la collecte et la diffusion de données à caractère personnel.



Une accusation que la défense conteste avec fermeté. Selon son avocat, sa cliente a soutenu n'avoir jamais publié de vidéos obscènes concernant Ramz Yago. Elle se présente plutôt comme une victime qui n'a fait que réagir à une série d'attaques sur les réseaux sociaux.



Ramz Yago activement recherchée



Par ailleurs, l'affaire connaît un autre tournant. La plainte que Rox avait elle-même déposée contre Ramz Yago évolue. Selon des sources proches du dossier, Ramz Yago, que l'on disait basée à Dubaï, se trouverait en réalité au Sénégal. Elle est désormais activement recherchée par les enquêteurs.

Une information qui pourrait rééquilibrer le rapport de force entre les deux femmes, qui se disent chacune victime des attaques de l'autre.



Pour rappel, l'affaire initiale oppose trois TikTokeuses, Rox, Jessica et Narou. Tout est parti d'un différend dans un groupe WhatsApp, avant de dégénérer sur les réseaux sociaux à coups de lives, d'injures et d'accusations publiques. Les plaintes évoquent notamment des menaces de mort, des injures, de la diffamation et la diffusion présumée de contenus.