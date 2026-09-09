Libye: le local de l'Office international des Migrations à Tripoli saccagé par des protestataires

Selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux, des personnes sont entrées de force dans le local de l'Organisation internationale des migrations (OIM) à Tripoli, ont abîmé le mobilier et en ont chassé les occupants.



Il s'agit d'incidents répétés. Le dernier en date a eu lieu ce lundi 7 septembre dans la matinée. En plus de saccager le lieu, les protestataires ont muré la porte d'entrée du local. Ils ont réclamé une nouvelle fois la fermeture définitive des agences de l'ONU traitant de migrants à Tripoli et l'expulsion de leur personnel.



Un débat sous tension

L'ONU a dénoncé l'extrême violence contre le personnel travaillant dans ce centre de l'OIM dédié aux services humanitaires pour les migrants. « De tels incidents ne doivent pas se reproduire », a martelé l'organisation, indiquant qu'elle allait enquêter sur les circonstances de ces incidents. Quant aux autorités libyennes à Tripoli, il n’y a eu aucune réaction de leur part.



Depuis plusieurs mois, les migrants et réfugiés en Libye sont au cœur d'un grand débat très tendu. Cette tension est marquée par des accusations récurrentes sur de prétendus projets d'installation permanente de populations subsahariennes en Libye.



L'ONU appelle enfin à un dialogue constructif et à collaborer étroitement avec les autorités et les communautés libyennes.