Meurtre à Columbus : face à la justice ce mercredi, le Sénégalais M. Dièye visé par six charges

Agé de 19 ans, le Sénégalais M. Dièye doit comparaître ce mercredi 9 septembre devant la Cour des plaids communs du comté de Franklin, à Columbus, aux États-Unis. Il avait été arrêté le 27 août après la mort par balle de T. Clement, 20 ans, dans le quartier de Short North. Un grand jury a retenu contre le suspect six chefs d’accusation, selon le journal Les Echos, qui dit avoir eu accès au registre judiciaire.



Il est reproché au Sénégalais «deux chefs de meurtre, un meurtre aggravé, une agression criminelle, une infraction liée à l’usage d’une arme à feu et une possession d’arme létale alors qu’il était sous détention». Déposé le 3 septembre, l’acte d’accusation de cinq pages a été présenté directement au grand jury par le parquet, entraînant le transfert du dossier du tribunal municipal vers la juridiction supérieure et l’annulation de l’audience préliminaire initialement prévue.



Toujours selon le journal, l’implication réelle de M. Dièye dans les tirs mortels reste cependant à établir. Des témoins ont révélé qu’il se trouvait dans le secteur du meurtre avec «un fusil d’assaut en bandoulière». Il est également présenté comme un possible « guetteur», aux côtés de deux mineurs également mis en cause. Les caméras de surveillance ont enregistré les détonations, mais pas les tirs eux-mêmes.