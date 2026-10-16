Bignona : un boutiquier interpellé pour des faits présumés de viols répétés sur des mineurs

Le Commissariat urbain de Bignona a procédé, le 15 octobre 2026, à l’interpellation d’un individu pour des faits d’acte contre nature, de viols répétés sur mineurs et de pédophilie, selon un communiqué de la Police nationale.



Cette interpellation fait suite à l’exploitation, le 12 octobre 2026, d’un renseignement opérationnel faisant état d’un acte contre nature qui aurait été perpétré par un boutiquier établi à Tenghori sur un mineur de 17 ans. Par la suite, l’information a révélé que le mis en cause serait un prédateur sexuel attiré par les jeunes garçons, qu’il appâtait dans son commerce en leur offrant des biens matériels et des denrées alimentaires afin de satisfaire ses penchants libidinaux.



Un transport sur les lieux a été effectué aux fins d’investigations et d’interpellation. «Sur place, les déclarations de la victime ont été recueillies en présence effective de son tuteur. Ainsi, cette dernière a affirmé que son bourreau, après lui avoir offert un téléphone portable de marque iPhone XR, l’a contraint à entretenir des relations sexuelles avec lui», rapporte la Police.



En outre, elle a précisé que ces actes s’étaient répétés à trois (03) reprises dans la chambre de son agresseur, qu’elle a parfaitement décrite. Pour finir, elle a confirmé que ce jour-là, elle avait laissé sa tablette électronique sous tension dans l’antichambre du mis en cause, laquelle a été retrouvée au moment de l'intervention.



«Après lui avoir notifié son droit à un avocat, le suspect a été interpellé et conduit au siège du service. À ce stade de l’enquête, cinq (05) victimes, toutes mineures, ont été identifiées», selon les enquêteurs.