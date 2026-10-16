Saint-Louis : quatre individus déférés pour trafic de migrants

Quatre individus, Serigne Abo Barra Sylla, Assane Fall, Mamadou Lamine Dieng et Abdoul Aziz Ly, ont été interpellés par la Division Nationale de Lutte contre le Trafic (DNLT) puis déférés au Pôle Judiciaire Financier (PJF). Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et complicité.



D’après Libération, l’affaire a démarré lors d'une patrouille de l'antenne DNLT de Saint-Louis. Les agents ont intercepté quatre personnes dont le profil correspondait à celui de candidats à l'émigration irrégulière. Leur exploitation a révélé qu'ils étaient en contact téléphonique constant avec Serigne Abo Barra Sylla. Les investigations ont établi qu'ils lui avaient remis la somme de 2 000 000 FCFA pour participer à un voyage clandestin dont le départ était imminent.



En remontant la filière, les enquêteurs ont interpellé Serigne Abo Barra Sylla en même temps que ses trois complices présumés, Assane Fall, Mamadou Lamine Dieng et Abdoul Aziz Ly. Entendus par les agents de la DNLT, tous les mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés.