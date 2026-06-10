Bilan douanier au Sud : Babacar Mbaye annonce 5,76 milliards de FCFA liquidés et 31 milliards de FCFA de cocaïne saisis

Le directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, a bouclé sa tournée nationale par la Direction régionale du Sud (DRS), qui couvre les régions de Kolda, Ziguinchor et Sédhiou. Cette visite de terrain, effectuée du 1er au 6 juin 2026, a permis d’évaluer les performances des services et d’échanger avec les acteurs économiques sur les défis liés au développement de la Casamance. Le patron des soldats de l'économie a réaffirmé l’engagement de son administration à accompagner les grands projets d’infrastructures dans la zone, tout en maintenant une fermeté absolue contre la criminalité organisée.







Au terme de sa mission, le directeur général a fait état de résultats financiers très encourageants pour l’exercice écoulé. Les liquidations douanières de la région Sud ont atteint 5,76 milliards de francs CFA en 2025, contre 4,82 milliards en 2024, soit une progression de près de 20 %. Une hausse de performance que l’administration douanière attribue directement à une meilleure maîtrise de l’assiette fiscale et à un renforcement des opérations de contrôle sur le terrain.







Sur le front de la sécurité et de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le bilan de la DRS s'avère particulièrement lourd. Les unités ont procédé à la saisie de 387 kilogrammes de cocaïne, pour une valeur marchande estimée à 31 milliards de francs CFA. Elles ont également intercepté 5,168 tonnes de chanvre indien évaluées à plus de 506 millions de francs CFA, tandis que la seule subdivision de Ziguinchor a déjà mis la main sur plus de 10 tonnes de cannabis depuis le début de l’année 2026. À ce bilan s'ajoutent des faux médicaments d'une valeur supérieure à 9 millions de francs CFA et 41 064 coupures de billets noirs représentant un montant estimé à 5,545 milliards de francs CFA.







Au-delà du volet sécuritaire, l'étape a été marquée par des discussions directes avec les opérateurs économiques locaux, notamment les acteurs de la filière anacarde. Face aux contraintes logistiques, ces derniers ont formellement sollicité un allègement des procédures de contrôle pour faciliter l’acheminement et l’exportation de la noix de cajou. En réponse, Babacar Mbaye a annoncé l’ouverture immédiate d’une réflexion pour mettre en place des procédures spécifiques afin de fluidifier les opérations commerciales et de renforcer la compétitivité de cette filière stratégique pour l'économie sénégalaise.

