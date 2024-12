Billet :analyse exégétique et épistémologique de Kun Katimaan (Par le Dr. Moussa Sarr)

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour son engagement à introduire Kun Katiman de Cheikh Ahmadou Bamba dans le système éducatif sénégalais. Cette initiative visionnaire témoigne de sa compréhension de l’importance de réconcilier les jeunes générations avec leur patrimoine spirituel et culturel. En intégrant cette œuvre fondamentale dans le curriculum scolaire, il ouvre la voie à une éducation qui allie éthique, excellence, et enracinement dans nos valeurs endogènes.



Célébrons une œuvre mystique et éducative...

Kun Katimaan, littéralement "Sois caché", est une exhortation à l'humilité, au retrait spirituel, et à la maîtrise de soi dans la quête de la proximité divine. Dans ce poème, Serigne Touba appelle à une introspection profonde, un abandon des désirs matérialistes, et une discipline intérieure nécessaire pour atteindre l'épanouissement spirituel.



Cette œuvre, écrite dans un style poétique inspiré des traditions soufies, reflète la richesse des enseignements islamiques tout en proposant une méthodologie unique, basée sur une quête de purification (tazkiyya) et de service désintéressé à la communauté (khidma).



... une épistémologie enracinée dans l’endogène. En effet,

du point de vue épistémologique, Kun Katimaan se situe à la croisée des savoirs religieux, éthiques et éducatifs. Il représente une alternative locale et profondément ancrée dans la culture sénégalaise au paradigme éducatif dominant, souvent marqué par une déconnexion des réalités spirituelles et socioculturelles des élèves.



... une philosophie qui met l'accent sur :

l'intériorité comme fondement du savoir et qui n'est pas seulement une accumulation de connaissances, mais un processus de transformation intérieure. Dans cette veine, la Grande Lumière célébre le rôle du silence et de la discrétion (la discrétion n'est pas une faiblesse, mais une force qui protège l'individu de l'ostentation et favorise une action sincère).



... la centralité de l'éthique qui campe le fait que chaque acquisition de savoir ou chaque action doit être guidée par une intention pure et un service à Dieu et à l'humanité.



Kun Katimaan transcende les limites géographiques et temporelles. Bien que profondément ancré dans la tradition mouride, il porte un message universel : celui d’un cheminement spirituel au service du bien commun. Ce caractère universel rend l’œuvre pertinente dans un monde contemporain où les repères éthiques sont souvent fragiles. Donc, on est légitimé de se demander pourquoi intégrer Kun Katimaan dans le curriculum scolaire sénégalais ? Et y répondre en mettant en relief le besoin réel de valoriser les patrimoines endogènes, soutenant ainsi spirituellement les actions à poser en vue de la matérialisation du référentiel 2050.



Introduire Kun Katimaan dans le curriculum scolaire sénégalais est une manière de réconcilier les élèves avec leur héritage culturel et spirituel. L'œuvre permet d'enraciner les jeunes dans leur histoire tout en les connectant à des valeurs universelles de paix, d’humilité, et d’excellence.

L'insertion de ce texte offre aux enseignants sénégalais un cadre propice pour valoriser l'éthique, le civisme, et le respect des autres. Dans un contexte mondial marqué par la perte des repères moraux, ces valeurs sont indispensables pour former des citoyens responsables. Le Président pose un axe majeur en imprimant une direction appuyée, une fonction Théodicée. Ainsi, l’éducation sénégalaise va assurément tendre vers un modèle intégré, alliant savoirs religieux et scientifiques. Kun Katimaan devrait être un pont entre ces deux sphères, montrant comment la spiritualité et la connaissance rationnelle peuvent coexister harmonieusement.



L’étude de Kun Katimaan dans les écoles va encourager un dialogue entre les jeunes générations et les aînés, détenteurs de la tradition orale et écrite et ouvrir aussi une porte vers une meilleure compréhension du rôle du soufisme dans l’histoire intellectuelle et spirituelle de l’Afrique.



Pour intégrer Kun Katimaan dans le curriculum, plusieurs approches pourraient être adoptées :



a- l'analyse littéraire et philosophique qui s'articule autour de l'étude du texte pour en extraire des leçons éthiques, philosophiques, et spirituelles.



b- la pratique d'ateliers de réflexion dont l'objectif est d'organiser des débats sur les concepts de modestie, de service désintéressé, et d’introspection.



c- implanter un projet interdisciplinaire qui va faire de l’œuvre une base pour des discussions mêlant histoire, littérature, et éducation religieuse.



Ainsi, introduire Kun Katimaan dans le curriculum scolaire sénégalais serait une opportunité majeur de reconnecter les élèves à leur patrimoine culturel et spirituel tout en les préparant aux défis du monde moderne. Plus qu’un simple texte, l’œuvre de Serigne Touba est une école de la vie, porteuse d’un message intemporel qui mérite d’être transmis aux générations futures.



Nous disons que son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye vient de marquer un point majeur dans ce voyage vers le développement car proposant un cadre substantiel pour le ré-enchantement du monde-vie sénégalais.



Dr. Moussa Sarr (Moise Sarr)

Post-Doc en éducation.

Président Directeur Général et chercheur principal

Lachine Lab L'Auberge Numérique