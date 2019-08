Birahim Seck lâche une bombe: les fondations des Premières dames sont source potentielle de financement du terrorisme

Fondations des premières dames: sources potentielles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. — Birahim Seck (@BirahimeSeck) August 20, 2019

Le Coordonnateur du Forum Civil Birahim Seck a lâché une bombe sur son compte Twitter, il y a quelques minutes. Sans donner plus de précision, il indique que les Fondations des Premières dames sont des sources potentielles de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. "Fondations des premières dames: sources potentielles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme", a-t-il écrit sur le Réseau socialDe quelles Premières dames parle-t-il ? La Fondation de la Première dame du Sénégal Marème faye Sall est-elle concerenée par ce tweet de Birahim Seck ? L'auteur en dira peut-être plus... si son compte n'a pas encore été piraté. Comme ce fut le cas, selon lui, durant la période préélectorale.