Birkilane et Touba Belel : deux têtes de cultivateurs découpées par une moissonneuse-batteuse

Deux tragédies survenues en l’espace d’une semaine, impliquant des moissonneuses-batteuses endeuillent le monde rural. Moustapha Sarr, un agriculteur expérimenté, est mort dans des conditions insoutenables. Alors qu’il travaillait à la récolte du mil, son foulard, enroulé autour de son cou pour se protéger de la poussière, a été happé par le moteur de la moissonneuse-batteuse, rapporte L’Observateur. En un instant, sa tête a été entraînée et sectionnée du haut de son corps. Il est mort sur le coup.



Quelques jours plus tôt, le 18 décembre 2024, un incident similaire s’était produit dans le village de Tingiti, commune de Touba Bélél. Mbaye Mbodji, âgé de 42 ans, a perdu la vie alors qu’il tentait de récupérer des graines de mil sous la moissonneuse-batteuse en marche.



Une mauvaise manœuvre l’a conduit à frôler le moteur, qui l’a happé et décapité sur le coup. La scène, d’une violence inouïe, a provoqué une panique générale parmi les travailleurs présents. Son corps a été transporté à Darou Mousty, où il a été inhumé le lendemain.



Ces deux drames, survenus dans des circonstances similaires, mettent en lumière les risques liés à l’utilisation des machines agricoles dans les zones rurales. Malgré leur importance dans la modernisation des pratiques agricoles, les moissonneuses-batteuses peuvent devenir des outils mortels en l’absence de mesures de sécurité strictes, souligne le journal.