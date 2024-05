Bloc d'information Midi Keng : Dr. Pape Birame Ndiaye du Pastef invité du jour, la chronique de Ibrahima Lissa Faye à l'honneur

Cette édition de votre bloc d'informations Midi Keng reçoit aujourd'hui l'ancien Directeur général de la Pharmacie Nationale D'approvisionnement (PNA) et actuellement responsable politique Pastef Mbour. Il va revenir sur l'actualité marquée par les Assises de la Justice qui s'ouvrent demain au CICAD et qui font l'objet de vive polémique créee et entretenue par une partie de l'opposition. Le directeur de publication de PressAfrik, Ibrahima Lissa FAYE aborde dans sa chronique : "Sujet de ma chronique: Assises de la Justice: pseudo polémique entretenue par des adeptes de la surenchère politique".

Jean Louis DJIBA

