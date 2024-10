Blocage de Bougane à Bakel : Abdoul Mbaye critique la démarche du Président Diomaye et appelle à l’unité nationale

Abdoul Mbaye a critiqué la démarche du Président Bassirou Diomaye Faye lors de sa visite aux populations sinistrées à Bakel, touchées par les inondations dues aux crues du fleuve Sénégal. Selon le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), le chef de l'État aurait dû inviter les opposants pour faire de cette situation une priorité nationale, plutôt que d'empêcher Bougane Guèye Dany de se rendre sur place.



« Plutôt que de se draper dans l’habituel isolement pastefien, face à un tel drame national est-ce qu’il n’aurait pas été plus judicieux pour le PR d’inviter les opposants qui sont dans les environs de venir faire le tour ensemble afin d’en faire une préoccupation nationale et de jeter les bases d’une unité nationale autour des questions d’intérêt national et de catastrophe naturelle ? Bloquer Bougane Gueye Dany et d’autres demain n’est certainement pas la solution », a posté sur Facebook l’ancien Premier ministre.