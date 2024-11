Blocage de l'enterrement de Mamadou Moustapha Ba : "Outrée, sa famille demande son inhumation sans délai' (Me El Hadji Diouf)

« L’autopsie n’est pas normale. Ce n’est pas normale. Non normale », scande un des membres de la famille de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances décédé en France, qui était venu ce dimanche matin à l’hôpital militaire de Ouakam où devait se tenir la levée du corps. Me El Hadji Diouf, présent sur les lieux pour assister à la cérémonie, a déclaré qu’"il n’y a pas de crime, ni de plainte déposée par la famille ». Selon lui, cette dernière est "outrée et demande son inhumation sans délai".



« Personne n’a porté plainte. Il n’y a pas de crime. Pourquoi donc, devrait-on aujourd’hui, empêcher, bloquer l’enterrement de Mamadou Moustapha Ba. Toute la famille, aujourd’hui, est inquiète, outrée, choquée, parce qu’on pense que Mamadou Moustapha Ba ne mérite pas ce traitement. C’est la raison pour laquelle, nous demandons aux autorités notamment au Procureur de la République de permettre l’inhumation sans délai de Mamadou Moustapha Ba, ce haut fonctionnaire de l’Etat, cet homme de dimension exceptionnelle ne mérite pas ce traitement », a déclaré Me El Hadji Diouf.



A noter que dans un communiqué rendu public ce dimanche, le Procureur de la République fait savoir que "les résultats de l'autopsie ordonnée tendant à déterminer les causes du décès du ministre Mamadou moustapha BA ont révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n'est pas naturelle".



Par conséquent, informe la même source, "les formalités liées à la procédure de levée du corps et d'inhumation sont renvoyées à une date ultérieure".