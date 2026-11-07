PLFI 2027 : le Sénégal prévoit des recettes de 6 012,1 milliards FCFA et des dépenses de 7 363,7 milliards FCFA

Le ministre sénégalais de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a présenté ce samedi le Projet de Loi de finances initiale (PLFI) 2027 à la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, quatre jours après le rejet du projet de Loi de finances rectificatives (LFR) 2026 en raison de «désaccord profond» avec la majorité parlementaire (Pastef).



Ce projet définit les recettes et dépenses de l'État pour l'exercice 2027 et s'inscrit dans une trajectoire de consolidation budgétaire visant à réduire le déficit à 4,7% du PIB. Le budget 2027 prévoit des recettes globales de 6 012,1 milliards FCFA, dont 5 044,6 milliards FCFA de recettes fiscales, et des dépenses s'élevant à 7 363,7 milliards FCFA. Le déficit budgétaire est ramené à 1 351,7 milliards FCFA, soit 4,7% du PIB, s'inscrivant dans un besoin global de financement de 6 608,7 milliards FCFA fortement marqué par l'amortissement de la dette (4 552 milliards FCFA).



Les dépenses de personnel atteignent 1 596,2 milliards FCFA, tandis que les mesures sociales sont renforcées, notamment avec le doublement des Bourses de Sécurité familiale à 140 milliards FCFA, avec pour objectif de couvrir 1 000 649 ménages vulnérables.



Le projet de loi de finances 2027 priorise aussi les secteurs sociaux, les infrastructures et la gouvernance, dans le cadre de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 » et des engagements du Programme économique et financier (PEF) avec le Fonds monétaire international (FMI).