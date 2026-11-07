Le Sénégal et l'Espagne renforcent leur coopération sécuritaire pour les JOJ Dakar 2026

Le ministre sénégalais de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a reçu son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gómez, au Centre de coordination des opérations (CCO) de Dakar, pour réaffirmer leur coopération en matière de sécurité dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



«Les échanges ont porté essentiellement sur les enjeux liés à l’émigration irrégulière, les stratégies de prévention et de lutte contre ce phénomène, ainsi que les perspectives de renforcement de la coopération opérationnelle, de la coordination et du partage d’expériences entre les deux pays. Les questions de sécurité d’intérêt commun ont également été abordées», selon un communiqué des autorités du Sénégal.



Les deux ministres ont aussi visité les installations du CCO et ont pris connaissance du dispositif de coordination inter-forces, de l'organisation opérationnelle et des mécanismes de coopération internationale mis en place pour assurer la sécurité des JOJ. L'appui matériel et humain de l'Espagne, notamment la participation de la Guardia Civil et de la Police espagnole, a été mis en avant.



Le chef du centre a souligné la profondeur des relations de coopération entre les deux pays, rappelant les échanges et déplacements effectués à Madrid dès la phase de planification du dispositif.