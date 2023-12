Bloqués en Tunisie depuis plus d’un mois, huit (8) Sénégalais demandent à être rapatriés

L’Association internationale pour Médina-Mary (Aimm) dit avoir été saisie par un groupe de huit (8) Sénégalais bloqués à Tataouine (Tunisie), depuis plus d'un mois, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, confie Libération.



« Ce groupe est composé de 4 originaires de la région de Tambacounda, 2 de la région de Sédhiou, 1 de la région de Kolda et 1 de la région de Kaolack. Ils faisaient partie d'un groupe de jeunes d'autres pays ouest-africains : Gambie (majoritaire), Mali, Guinée. Ils ont déclaré qu’à l’exception du Sénégal, les autres pays ont rapatrié leurs citoyens. La Gambie qui comptait plus de 200 candidats à la migration a affrété trois vols pour les rapatrier », déclare l'association.



Ces compatriotes lancent un appel pressant aux autorités sénégalaises pour leur « venir en aide, afin qu'ils rejoignent leur pays ». Leur contact à l'ambassade du Sénégal à Tunis n'a rien donné alerte l'association, informe le journal.