Africa Forward : Diomaye salue «la réussite» d’un sommet «qui inaugure un dialogue rénové» entre l'Afrique et la France

Le Président Bassirou Diomaye Faye a participé, les lundi 11 et mardi 12 mai 2026, au sommet Africa Forward, qui s’est déroulé à Nairobi, à l'initiative du Kenya et de la France. Alors qu’il s’apprête à regagner le territoire sénégalais, il a salué «la réussite» d’un sommet «qui inaugure un dialogue rénové» entre la France et le continent africain.



«Au moment de quitter Nairobi (…) je félicite les Présidents Ruto et Macron pour la réussite de ce premier Sommet Africa Forward qui inaugure un dialogue rénové entre l'Afrique et la France, fondé sur le respect mutuel et un partenariat gagnant-gagnant», a écrit Diomaye Faye, sur les réseaux sociaux.



Pour rappel, au cours de l’événement, le chef de l'État a coprésidé un panel de haut niveau aux côtés de ses homologues du Kenya et de la France. Il a plaidé pour une transformation du sport en une véritable industrie créatrice d'emplois, ainsi qu’un plaidoyer pour bâtir une alliance forte entre les impératifs d'écologie et le développement économique du continent.



Enfin, Diomaye a eu, entre autres, des échanges avec les Présidents Azali Assoumani (Comores) et Duma Boko (Botswana) afin d'intensifier les flux commerciaux intra-africains.