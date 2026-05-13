Minéraux critiques en Afrique : la CADHP part en guerre contre l'impunité des multinationales

La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) a publié une déclaration majeure visant à encadrer l'exploitation des ressources naturelles sur le continent.



Selon le communiqué officiel, le 5e Forum continental a souligné l'urgence de protéger les populations face à « l'accélération de la course mondiale aux minéraux critiques » liée à la transition énergétique.



L'organisation insiste sur le fait que la souveraineté des peuples sur leurs richesses doit être exercée dans l'intérêt exclusif des citoyens, exigeant des États qu'ils mettent fin aux pratiques de « responsabilité volontaire » des entreprises au profit d'obligations légales strictes et de sanctions pénales.



Pour concrétiser ces ambitions, la Déclaration de Dakar propose la création d'une « autorité africaine des ressources stratégiques » afin de renforcer le pouvoir de négociation du continent face aux puissances étrangères.



La Déclaration appelle également à l'adoption d'un instrument juridique africain contraignant pour réguler les multinationales, tout en rappelant l'impératif d'un « consentement libre, préalable et éclairé » des communautés locales.



En hommage au célèbre juriste sénégalais, le forum a été officiellement renommé « Forum continental Keba Mbaye », marquant ainsi une volonté de lier l'avenir industriel du continent au respect rigoureux de la Charte africaine.