Ziguinchor : Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga en visite pastorale à Affiniam

L’Évêque de Diocèse de Ziguinchor (sud), Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga, effectue une visite pastorale dans la Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus d’Affiniam, du 11 au 14 mai 2026. Cette mission pastorale s’inscrit dans une dynamique de proximité avec les fidèles catholiques et les populations de cette localité du département de Bignona.



À travers ce déplacement, le prélat entend avant tout aller à la rencontre des communautés chrétiennes, mais également des habitants d’Affiniam de manière générale, afin d’être à leur écoute. Il s’agira pour lui de partager les joies, les attentes et les préoccupations des populations, dans un esprit de dialogue, de fraternité et de communion.



Cette visite constitue aussi une occasion pour Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga d’encourager les fidèles dans leur engagement chrétien ainsi que dans leur participation active à la vie de l’Église. À travers les célébrations liturgiques, les rencontres communautaires et les échanges avec les différents mouvements et associations de la paroisse, l’Évêque souhaite renforcer les liens entre l’Église diocésaine et les communautés de base.



Pour les responsables de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus d’Affiniam, cette présence de l’Évêque représente un moment fort de grâce et de renforcement spirituel. Elle offre aux fidèles une opportunité de renouveler leur foi et de raviver leur espérance dans un contexte marqué par de nombreux défis sociaux et pastoraux.



Au-delà du caractère religieux, cette visite pastorale est perçue comme un temps privilégié de communion ecclésiale et de proximité pastorale. Pendant quatre jours, les populations d’Affiniam vivront ainsi au rythme des activités religieuses, des moments de partage et des échanges fraternels autour de leur pasteur diocésain.