Est de la RDC: après son retrait d'Uvira, l'AFC/M23 se repositionne à Kamanyola

Après un premier retrait, lundi 11 mai, de Sange à Luvungi, les combattants de l'AFC/M23 ont poursuivi leur repli mardi 12 mai le long de l'axe routier Uvira-Bukavu, pour se positionner à Kamanyola, à 70 kilomètres au nord d'Uvira. Dans la foulée, l'armée de RDC a annoncé son entrée à Luvungi et réinvestir progressivement les localités de la plaine de la Ruzizi et des Hauts-Plateaux, abandonnées par le groupe armé.



Ce recul est le résultat d'une pression militaire et diplomatique, affirme le lieutenant Reagan Mbuyi, porte-parole de l'armée congolaise au Sud-Kivu. L'AFC/M23 avait provoqué la colère de Washington, en entrant dans Uvira en décembre 2025. La représentante américaine à l'ONU avait alors exigé du mouvement son retrait complet à au moins 75 kilomètres de la ville, et qu'il se conforme à ses obligations stipulées dans le cadre des accords de paix. Depuis, Washington a également pris des sanctions contre l'armée rwandaise et plusieurs responsables du régime.



Du côté de l'AFC/M23, on ne parle pas de retrait mais de repositionnement. Comme un signe de bonne foi dans le cadre du processus de paix, indique un haut responsable du mouvement. Mardi soir, le porte-parole des Forces armées congolaises au Sud-Kivu affirmait que le Rwanda a installé des armes lourdes sur les collines de son coté de la frontière, afin de maintenir un contrôle militaire sur la zone de Kamanyola et ses environs.