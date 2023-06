Boniface Ndong, membre du staff de Denver: « Je suis fier d’être un champion NBA venu du Sénégal »

Après 47 ans d’existence, les Denver Nuggets ont enfin décroché leur premier titre NBA de l’histoire, après leur succès lors du match 5 des finales face au coriace Miami Heat (94-89). Tout sourire et heureux de devenir le second entraîneur-assistant africain francophone à décrocher le trophée Larry O’Brien, Boniface Ndong revient avec Rfi sur ce sacre historique.



Sur le premier titre de l’histoire des Nuggets, l’ancien pivot des « Lions » du Sénégal dit avoir le sentiment du devoir accompli.



«Je suis super heureux. On est champions ! C’est une sensation incroyable ! On a réussi à conclure cette série et à enfin ramener un titre à Denver, qui l’attendait depuis si longtemps. On a le sentiment du devoir accompli, du travail bien fait et on est tous très contents de ce merveilleux accomplissement », confie l’ancien sélectionneur des « Lions » du basket dans un entretien accordé à Rfi.



D’après lui, ça a été un « travail énorme, tout le monde s’est impliqué à fond, et aujourd’hui, on récolte les fruits de notre travail. Tout ce dur labeur paie, et on va savourer ce titre comme il le faut».





L’histoire retiendra que coach Boniface Ndong est le premier technicien sénégalais et second entraîneur-assistant africain et francophone à avoir remporté le titre de champion de la NBA.



«C’est un fait incroyable, et je pense à mon pays, car je porte le Sénégal dans mon cœur, et je suis fier de le représenter et de rendre fiers mes compatriotes. Ce titre Nba, c’est une grosse chance, c’est une énorme satisfaction, et je sais qu’y arriver est très, très difficile, mais j’exprime toute ma gratitude aux Nuggets et à l’organisation qui m’a permis de réaliser ce rêve. Le Congolais Patrick Mutombo, qui a été champion avec les Toronto Raptors en 2016, avait marqué l’histoire, et on fait aussi cela pour tout le continent, pour montrer à nos compatriotes africains que tout est possible. Je suis fier d’être un champion Nba venu du Séné­gal, d’être un champion Nba pour l’Afrique. On essaie de contribuer à l’histoire du basket africain de la meilleure manière possible », explique l’ancien joueur du FC Barcelone.



Nikola Jokic, MVP de la série



Parlant de la prestation de son poulain Nikola Jokic, MVP de la finale de la NBA, le chargé des Play développement des pivots de Denver explique que son poulain est un très grand champion.





«Il a été monumental, il a sorti des performances qu’on n’avait pas vues depuis les Bill Russell et Wilt Chamberlain et autre Hakeem Olajuwon. Marquer plus de 30 points de moyenne, avec plus de 12 rebonds et dix passes, c’est juste extraordinaire. Il a mis une nouvelle fois tout le monde d’accord, il justifie les deux titres de Mvp qu’il a eu deux ans de suite, il a totalement dominé la série, un vrai patron. Je suis très heureux pour lui, et sortir un tel niveau de performance durant des finales Nba, c’est la marque des légendes, des très, très grands champions ».



Revenant sur le secret de la réussite des Nuggets, Boniface indique que le sacre est le fruit d’un travail dans l’ombre.



«On a cru en nous, on s’est mis dans une situation favorable et on a utilisé cette énergie, ce manque d’exposition médiatique ou de reconnaissance médiatique pour continuer à travailler. On n’a pas trop attiré l’attention, on a fait notre petit bonhomme de chemin, et nous voici sur le toit de la Nba (rires). Je pense que cela met les choses au clair, et que même si les pronostics n’étaient que trop rarement en notre faveur, on a réussi notre pari et on a remporté le titre, et ça, personne ne pourra plus jamais nous l’enlever. On a notre nom dans le palmarès des champions Nba pour l’éternité », souligne l’ancien joueur des Clippers.