Bonne santé économique : Le Sénégal 4e en Afrique avec B+ perspective positive (Standard Poor's)

L’avenir du Sénégal s’annonce radieux sur le plan économique si l’on en croit Amadou Ba. Le ministre de l’Economie, des Fiances et du Plan qui s’exprimait sur la Rts après l’obtention, par le Sénégal, de la Note B+ Perspective positive avec Standard and Poor’s, est d’avis que le Sénégal va capter la manne des bailleurs de fonds lui permettant d’investir dans les différents programmes qui lui tiennent à cœur. La notation B+ Perspective positive est décernée aux pays jugés capables, par les agences de notation, d’honorer leurs engagements à date échue. Le Sénégal (Ba3 stable ; B+/perspective positive), occupe la 4e place après l’Afrique du Sud (Baa3/BB), le Maroc (BBB-) et la Namibie (Ba1).