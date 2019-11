Boughazelli actuellement au parquet

Le désormais ex-député Seydina Fall "Boughazelli", qui devait être déféré devant le procureur ce vendredi 22 novembre, est arrivé au parquet il y a quelques minutes, selon nos informations.

Joint par PressAfrik, l'avocat du mis en cause, Me El Haj Diouf, informe que son client n'a pas encore fait face au Procureur, mais qu'il a été déféré au parquet depuis ce matin.



Après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, dans l'affaire de trafic de faux billets de banque, le responsable de l'Alliance pour la République (Apr), fera face à trois éventualité suite à son audition par le maître des poursuites: une inculpation suivi d’un mandat de dépôt, une inculpation suivi d’une mise sous contrôle judiciaire et enfin, cas très peu probable dans le cadre de cette affaire, un abandon des poursuites.