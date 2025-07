Relations bilatérales : le Sénégal et le Bénin veulent intensifier leur partenariat

À l’invitation du président béninois Patrice Talon, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué, ce mardi 15 juillet 2025, une visite de travail à Cotonou.



Selon un communiqué de la Présidence de la République du Bénin, les échanges ont porté sur des questions majeures touchant au renforcement des relations bilatérales dans un contexte régional marqué par de nombreux défis communs.



La même source rapporte que les deux Chefs d’État ont notamment abordé les enjeux liés à la sécurité dans la sous-région, à la coopération économique, ainsi qu’aux réformes attendues au sein des organisations communautaires comme la CEDEAO et l’UEMOA.



Lors de la déclaration conjointe à la presse, le Président Faye a salué l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, exprimant sa gratitude envers le Président Talon et le peuple béninois. Il a rappelé son intention, dès sa prise de fonction, de visiter les pays frères de la région pour renforcer les liens politiques et fraternels. « Le Bénin figurait en très bonne place dans ce calendrier, et malgré les contraintes d’agenda, j’ai toujours tenu à cette rencontre », a-t-il souligné.



Le Président sénégalais a également mis en lumière la nécessité d’intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays, affirmant que la qualité actuelle des relations bilatérales offre un terrain favorable à une coopération économique renforcée. Évoquant les défis sécuritaires dans la sous-région, liés notamment au terrorisme, il a exprimé sa solidarité au peuple béninois et son soutien dans la lutte contre ces menaces.



Abordant la situation au sein de l’UEMOA et de la CEDEAO, les deux Chefs d’État ont partagé leur volonté commune de réformes structurelles, afin de permettre à ces Institutions régionales de répondre plus efficacement aux attentes des peuples ouest-africains.



Enfin, le Président Faye a conclu en adressant ses vœux au peuple béninois à l’approche de la fête nationale, saluant l’amitié sincère qui unit Dakar et Cotonou.



Cette visite marque ainsi une étape significative dans le raffermissement des relations entre le Sénégal et le Bénin, et ouvre la voie à une coopération encore plus ambitieuse entre les deux États.