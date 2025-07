Inondations à Tambacounda : Me Sidiki Kaba appelle à une intervention urgente des autorités

L’ancien Premier ministre, Me Sidiki Kaba, exprime sa compassion aux populations de Tambacounda victimes d’inondations suite à des pluies torrentielles qui ont causé d’importants dégâts matériels et la destruction nombreuses habitations.



Il leur marque sa solidarité entière et son soutien total face à cette difficile épreuve qu’elles affrontent avec dignité et résilience.



L’avocat lance un appel pressant aux autorités étatiques et locales pour prendre les mesures urgentes et nécessaires pour entreprendre des travaux d’assainissement et venir en aide aux populations sinistrées.