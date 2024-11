Bounkiling : Amadou Ba tacle le pouvoir «depuis sept mois, il ne peut même pas inaugurer une case»

La tête de liste de la coalition Jamm Ak Djarin, Amadou Ba, accompagnée d'une délégation comprenant Abdoulaye Willane et Zahra Iyane Thiam, était dans le sud du pays pour le huitième jour de la campagne des législatives prévues le 17 novembre prochain.



En route vers Sédhiou, le cortège de la coalition Jamm Ak Djarin a fait une halte à Diannah Malary, dans le Pakao.



Devant les habitants de cette localité, Amadou Ba a exhorté les populations à soutenir sa coalition lors du scrutin. « L’aventure ne fait que commencer. Je vous encourage à vous mobiliser pour la victoire de la coalition Jamm Ak Djarin au soir du 17 novembre », a déclaré la tête de liste.



Seyni Diallo, maire de Diannah Malary, a accueilli Amadou Ba en affirmant que « le Sénégal est fatigué depuis six mois. La solution, c’est la coalition Jamm Ak Djarin. »



Étape suivante : Bounkiling. Là, Amadou Ba a poursuivi sa critique de l’exécutif en place : « Les populations sont épuisées ; le gouvernement ne fait que parler depuis sept mois et il n’a même pas inauguré une case. Si vous voulez voir vos souffrances s’éradiquer, votez pour la coalition Jamm Ak Djarin », a-t-il lancé lors de son discours, en chemin vers Nioro.



Il a également estimé que « les Sénégalais sont fatigués, ils veulent des actions concrètes. On ne peut pas se contenter de paroles lorsqu’on détient des responsabilités ; il faut agir davantage », a ajouté le leader de Nouvelle Responsabilité. « Depuis sept mois, le gouvernement se limite aux discours et ne parvient même pas à inaugurer une case. Il est temps que cela cesse. Le 17 novembre, il faut envoyer ce gouvernement dans l’opposition ; c’est ce qu’il mérite. »



Amadou Ba a conclu en soulignant que « la coalition Jamm Ak Djarin a les solutions pour développer le pays. Depuis 2013, j’ai piloté le Plan Sénégal Émergent (PSE), mais ils l’ont copié pour parler de 2050. »