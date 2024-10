Bourses de sécurité sociale : le Président Diomaye instruit d'élargir à nouveaux bénéficiaires les programmes

Le président de la République, s'interrogeant sur l’efficacité du dispositif public de solidarité nationale,

a indiqué au Gouvernement l’urgence de refonder la politique de solidarité nationale et

de protection sociale. Ce qui, selon lui, passe par un meilleur ciblage et une mutualisation des interventions publiques auprès des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de notre société. Il a insisté sur l’impérieuse nécessité d’actualiser et d’élargir à de nouveaux bénéficiaires les programmes

des bourses de sécurité familiale, de cartes d’égalité des chances, de couverture sanitaire

universelle et de transferts sociaux en général.



Ce qui devra assurer, à court terme, une convergence des objectifs et une optimisation soutenue des ressources globalement destinées à la protection sociale.