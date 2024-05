Bourses pour étudier au japon: voici les critères à remplir (ministre de l'enseignement supérieur)

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a dans un communiqué, parvenu à Pressafrik annoncé que « le Gouvernement du Japon met à la disposition du Gouvernement du Sénégal des bourses d'études au titre de l'année fiscale japonaise 2025 ».

Selon le ministre, les bourses sont offertes dans les quatre domaines d'études suivants :

-RechercheEtudes universitaires

-Formation dans un « Japonese Professional Training College »

-Études à l'Ecole Supérieure de Formation en Technologie.



D’après le communiqué, en date de ce mardi 8 mai, les candidats à la Bourse de Recherche devront :

-Faire un test écrit obligatoire en Anglais ou en japonais à leur choix et remplir les critères suivants :

-avoir la nationalité sénégalaise ;

-avoir moins de 35 ans au 1tr avril 2025 ;

-avoir le diplôme de Master;

- avoir une excellente performance à l’université ;

-Désirer apprendre le japonais ;



Les intéressés sont priés de se rendre au niveau de l’ambassade du Japon pour retirer et remplir en anglais le formulaire.

Les postulants doivent également fournir une photocopie légalisée des relevés de notes et des diplômes obtenus durant tout le cursus universitaire.



Pour ceux adhérant aux trois autres bourses, ils vont faire des tests écrits obligatoires dans les matières principales des filières qu'ils auront choisies. En plus de cela, les candidats doivent être nés entre le 02 avril 2000 et le 1 avril 2008;



-avoir le Baccalauréat avec la mention Assez Bien au minimum;

-avoir une moyenne générale annuelle égale ou supérieure à 12/20 en Terminale;

- désirer apprendre le japonais;



-retirer et remplir en anglais le formulaire, disponible à l'Ambassade du Japon;

-fournir la copie certifiée conforme des relevés de notes de 2nde, 1ère et Terminale.

Les dossiers de candidature seront reçus à l'Ambassade du Japon à Dakar, jusqu'au 07 juin 2024, délai de rigueur.