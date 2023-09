Boxe - TQO Africain Dakar 2023 : six boxeurs sénégalais sur le ring des quarts, ce mercredi

Après une journée de repos, les quarts de finales du Tournoi de qualification olympique (TQO) de boxe démarrent ce mercredi, sur le ring à Dakar Arena, avec six boxeurs sénégalais en lice.



Le TQO africain Dakar 2023 a débuté le 9 septembre avec la participation de 13 combattants sénégalais. Mais seuls six d’entre eux ont atteint les quarts de finale: Alphonse Mendy, Seydina Konaté, Karamba Kébé, Diarga Baldé, Mariatou Diallo et Ndèye Seynabou Ndiaye, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Ces boxeurs retournent sur le ring ce mercredi. Après avoir bien démarré les joutes avec deux (2) victoires, Alphonse Mendy (71 kg) sera aux prises avec l’Égyptien Omar Elawady. De son côté, Karamba Kébé (92 kg) va affronter le Nigérian Olaitan Olaore dans un combat qui s’annonce palpitant. Seydina Mouhamed Konaté (80 kg) va défier le Tanzanien Lucas Changalawé.



Diarga Baldé et Ndèye Seynabou Ndiaye vont faire leur entrée en lice. Diarga Baldé (95 kg) va s’attaquer à l’Égyptien Yousry Hafez, tandis que Ndèye Seynabou Ndiaye va se frotter à la Tunisienne Molka Ben Mabrouk. L’autre combat chez les dames Mariatou Diallo (57 kg) va en découdre avec la Mozambicaine Régina Macaringué.