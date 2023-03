Boxe : après les Championnats d’Afrique Zone 2, le Sénégal va abriter le TQO pour Paris 2024

Selon le président de la Fédération sénégalaise de Boxe et Disciplines associées (FSBDA), Mamoune Sène, les qualifications des boxeurs pour les JO de Paris 2024 ne se feront plus aux championnats d’Afrique mais plutôt à l’occasion d’un Tournoi de Qualification Olympique (TQO) que le Sénégal va abriter pour l’Afrique.



«L’information a été donnée par le vice-président du CNOSS, Ibrahima Wade», confie dans « Stades » le président de la Fédération sénégalaise de Boxe, Mamoune Sène, au sortir des championnats d’Afrique de la Zone 2.



«Les qualifications aux JO de Paris 2024 passeront par un TQO. Désormais, les championnats d’Afrique ne suffisent pas pour se qualifier aux JO. Pour le moment, on ne connait pas les dates. Nous attendons d’avoir une idée du calendrier de la compétition. Mais le Sénégal va recevoir le tournoi pour toute Afrique. On aura du pain sur la planche, mais l’Etat sera là pour nous accompagner », a fait savoir le président Mamoune Sène.



Evoquant le bilan des championnats d’Afrique Zone 2 tenus à Dakar, il y a de cela quelques semaines, le président Mamoune Sène déclare : «On est satisfait des championnats d’Afrique de la Zone 2, mais il y a toujours des choses à rectifier et à revoir. Le ministre des Sports Yankhoba Diatara est très actif et cela s’est matérialisé lors des championnats d’Afrique. Mention spéciale au Directeur de la Haute Compétition, Léopold Senghor, qui a été avec nous durant les trois jours d’affilée».