Rufisque : un charretier tue son collègue pour une histoire de 10 000 FCFA

La Sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque (24 km de Dakar) a procédé, le 21 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu pour « meurtre ». D’après le communiqué de la police, le mis en cause avait emprunté la charrette de la victime, le 18 janvier 2026, pour une période de six heures, en échange d'un paiement de 10 000 francs CFA. Un conflit a surgi quand la victime ne lui a proposé que 2 500 francs CFA, provoquant une dispute verbale. Un premier conflit a eu lieu à proximité de la clinique « Rada », avant que des tiers n'interviennent. Ils se sont à nouveau rencontrés dans le quartier Dangou pour une autre bagarre.



Lors de son interrogatoire, le présumé meurtrier a déclaré qu’il a surpris la victime dans ce quartier. Munie d'une brique, il a lui asséné un coup fatal à la tempe. Paniqué, il aurait tenté de réanimer la victime en lui versant de l'eau, avant de prendre la fuite à l'arrivée des sapeurs-pompiers.



Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.