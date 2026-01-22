Université de Dakar : suspecté de coups et blessures sur un étudiant de "Kékendo", un vigile placé en garde à vue

Un vigile de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été placé en garde à vue le 21 janvier 2026 au commissariat du Point E. Il est suspecté d’avoir «grièvement blessé par arme blanche» un étudiant du mouvement "Kékendo" (homme brave, en wolof), après une violente altercation, selon le quotidien L’Observateur, dans l’édition de ce jeudi.



A l’heure actuelle, même si les raisons de l’altercation ne sont pas connues, le journal assure que «l’incident a dégénéré pour donner suite à des scènes de règlements de comptes et autres actes de vandalisme» entre les vigiles et les membres du "Kékendo", qui voulait venger l’un des leurs. La bagarre a aussi été caractérisée par des «scènes de casse et de vandalisme visant essentiellement les restaurants universitaires».



Informé de la situation, le Procureur de la République près du tribunal de grande instance a instruit l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités.



