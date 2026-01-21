Le Président Diomaye demande le déploiement du plan de préparation des « Lions » pour la Coupe du monde 2026

A l’occasion du Conseil des ministres, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a évoqué le sacre du Sénégal, le 18 janvier 2026, comme champion d’Afrique de Football, pour la deuxième fois, à l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, tenue au Maroc.



A travers cette performance sportive, les « Lions » ont hissé le Sénégal au sommet du football continental. Il a réitéré ses félicitations au sélectionneur national et aux joueurs pour leurs engagement, combativité et patriotisme.



Après avoir félicité le président et les membres de la Fédération sénégalaise de Football et l’encadrement administratif et technique, le Président de la République adresse également ses félicitations au Premier ministre et à l’ensemble du Gouvernement, en particulier au ministre de la Jeunesse et des Sports, pour l’accompagnement efficace et les conditions favorables de préparation accordées à l’équipe nationale.



Le chef de l’Etat a demandé de maintenir la dynamique des performances, d’améliorer les conditions d’encadrement, de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions internationales et d’évaluer la participation du Sénégal à la CAN 2025 ainsi que le championnat national de football.



Enfin, le Président de la République a demandé, le déploiement du plan de préparation des « Lions » pour la Coupe du Monde 2026.

