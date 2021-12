Boxing Day et Covid-19: déjà deux match reportés dont celui de Liverpool

Selon Skysports cité par RMC Sport, deux réunions doivent avoir lieu jeudi après-midi avec les entraineurs et les capitaines des clubs de Premier League. L’enjeu: le déroulement des prochaines journées de championnat alors que le menace du Covid-19 ne cesse de grandir.



Dirigeants et joueurs sont inquiets du calendrier très chargé de la fin d’année: trois journées sont programmées entre le 26 décembre et le 2 janvier. Pour éviter les reports en pagaille (et les pertes financières), le nouveau protocole indique que si les équipes peuvent présenter 14 joueurs, le match sera maintenu.



Deux matchs reportés

Liverpool-Leeds a été reporté après de nombreux cas de Covid-19 enregistrés chez Leeds. La rencontre Wolverhampton-Watford prévue dimanche à aussi été reportée pour les mêmes causes.