Boy Djiné entame une grève de la faim, son épouse et sa soeur libérées

Baye Modou Fall alias "Boy Djiné" a entamé une grève de la faim pour protester contre ce qu'il appelle "un acharnement du parquet", selon une source proche de cette affaire qui s'est confiée au journal "Les Echos".

Selon le fugitif multirécidiviste, outre le traitement qui lui est réservé à la prison du Camp pénal, les nombreuses procédures initiées par le procureur de la République en son encontre ne sont rien d'autre que de l'acharnement. Il fustige également les retards que subissent ses différents dossiers.

A noter, il y a deux dossiers qui le concernent et dont l'enquête est bouclée, mais le juge n'a toujours pas servi d'ordonnance de renvoi. Même chose pour les dossiers qui sont confiés au Doyen des juges d'instruction.



Pour rappel, le juge de la Chambre criminelle avait annulé la procédure sous prétexte que lors de son inculpation, le juge n'a pas respecté les dispositions de l'article 101 du Code de procédure pénale qui exige la présence de l'avocat. Ce fut une courte victoire de "Boy Djiné", puisque le Procureur a immédiatement repris l'affaire pour demander une inculpation et un mandat de dépôt.



L'épouse et la soeur de Boy Djiné libérées

Si le spécialiste des évasions vit le calvaire en prison, sa soeur Yacine Fall et son épouse Jabi Cham ont pu humer l'air de la liberté. La Chambre d'accusation de la cour d'Appel de Dakar leur a accordé une liberté provisoire.

Cette fois-ci, le représentant du ministère public ne s'est pas opposé à la demande de mise en liberté provisoire de la famille de Modou Fall. Une aubaine pour les deux femmes que le Doyen des juges d'instruction avaient refusé de mettre en liberté provisoire.