Boycott de la couverture sécuritaire de la lutte : le ministre de l'Intérieur maintient sa décision

Le ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste Tine, a confirmé sa décision de ne plus assurer la couverture sécuritaire des combats de lutte sur tout le territoire national. Cette position a été réaffirmée ce vendredi lors des questions d’actualités au gouvernement, à l’Assemblée nationale.



Ce choix, qui a suscité de vives réactions, met désormais en péril l’organisation du très attendu du combat entre Modou Anta et Prince, prévu ce dimanche par Gaston Production.



La décision du ministre a été abordée en plein débat parlementaire, en réponse à une question de la député Amy Dia, membre du parti Pastef. Dans sa question, la député a soulevé les inquiétudes grandissantes concernant l’insécurité qui entoure l’organisation des combats de lutte, notamment à l’arène nationale, située en banlieue dakaroise. La question a ressorti les défis liés à la sécurité dans le cadre de ces événements populaires, qui attirent une foule considérable à chaque rencontre. La députée a souligné que la présence de la police est indispensable pour garantir la sécurité des participants et des spectateurs, et pour éviter tout débordement pouvant entraîner des incidents graves.



Malgré les préoccupations soulevées, le ministre Jean Baptiste Tine a réaffirmé son engagement envers cette décision.