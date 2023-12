Bracelet électronique au Sénégal : 16 détenus en bénéficient à Bambey pour désengorger les prisons

Le bracelet électronique, nouvel outil introduit au Sénégal pour aménager les peines et alléger la surpopulation carcérale, semble répondre aux attentes des autorités pénitentiaires. Actuellement, seize (16) condamnés de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Bambey bénéficient de cette mesure.



Initialement prévu pour désengorger les lieux de détention et offrir une alternative aux peines carcérales, l'implémentation du bracelet électronique avait suscité des doutes et des réticences parmi les professionnels du droit et les défenseurs des droits. Néanmoins, selon Alassane Ndiaye, directeur adjoint des Affaires Criminelles et des Grâces, également coordinateur du Centre de Surveillance Électronique, cette technologie connaît un fort engouement.



« Le centre fonctionne 24h/24. Les agents de l’Administration pénitentiaire sont chargés de la surveillance des détenus à distance. Lorsque la pose est effectuée, la décision est reçue au niveau du centre, qui procède à l’enregistrement de l’ensemble des données concernant cette décision, et la localisation est faite par rapport aux zones qui sont prévues par le juge d’instruction. Et s’il y a infraction ou tentative d’enlever, il y a une alerte qui est reçue au niveau du centre », explique-t-il.



La Commission Pénitentiaire Consultative de l'Aménagement des Peines a recommandé le placement sous surveillance électronique des détenus réunissant les critères et garanties pour cette forme d'aménagement des peines. Cette mesure concerne particulièrement les détenus dont la durée restante de peine est comprise entre 6 mois et 1 an.



Dans le cas précis de la MAC de Bambey, récemment, 16 condamnés ont obtenu une ordonnance de placement électronique avec port de bracelet. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où 244 personnes, ayant eu maille avec la loi, portent actuellement le bracelet électronique au Sénégal. Cette mesure, en permettant la sortie de certains détenus, a contribué à soulager la surpopulation carcérale de la MAC de Bambey, dont la capacité initiale est de 80 détenus, comme l'a indiqué le Directeur de l'établissement, l’adjudant Amadou Pouye.