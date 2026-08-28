Braquage à Agro Busines de Bakel: trois Chinois atteints par balle, 40 millions FCFA emportés

A Bakel, l’entreprise minière chinoise Agro Business a été violement attaqué par six braqueurs, lourdement armés et encagoulés, dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 août, vers 22h. Selon Les Echos, qui rapporte l’information dans son édition de ce vendredi, les délinquants ont ouvert le feu sur des employés chinois, dont trois (03) ont été gravement atteints par balle.



Après avoir fait irruption dans l’entreprise implantée dans la forêt Dioubéba, à Kéniaba, les gangsters ont aussi emporté la somme de 40 millions de FCFA et quatre téléphones portables appartenant à des employés de la structure. A la fin de leur forfaiture, alors que le personnel d’Agro Business était en tenu en respect, les braqueurs ont tiré des coups de sommation, avant de disparaître dans la forêt.



Alertés, la gendarmerie de la localité a fait une constatation d’usage de la situation, avant d’ouvrir une enquête. Les suspects, quant à eux, sont activement recherchés.