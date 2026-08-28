Report de la DPG : le Parlement accuse l’Exécutif de «méconnaissance des procédures»

L’information circulait depuis plusieurs jours. Dans un communiqué, ce vendredi, l’Assemblée nationale du Sénégal vient de confirmer qu’il ne sera pas possible au Premier ministre Al Aminou Lô de faire sa Déclaration de politique générale (DPG) le 01 septembre 2026, comme cela avait été annoncé. Le parlement en a également profité pour tacler le pouvoir exécutif qu’il accuse de «méconnaissance» et d’alimenter une «confusion» sur la procédure parlementaire.



Origine d’une mésentente procédurale



Dans sa note, le parlement affirme d’abord que le Premier ministre a proposé, le 24 août 2026, de tenir sa Déclaration de politique générale le 1er septembre à 9h, tandis que le Président de la République a convoqué, par décret transmis le 25 août, l’Assemblée nationale en session extraordinaire à partir de 10h, sans fixer la date exacte de la DPG.



Face aux «confusions sur la procédure, les compétences et les dates de la DPG », le Bureau de l’Assemblée nationale a voulu «apporter des clarifications». Il estime que ces confusions sont liées à «une méconnaissance des procédures parlementaires par l’Exécutif».



Le Bureau de l’Institution rappelle donc que la session ordinaire unique 2025-2026 étant close depuis le 30 juin 2026, l'Assemblée nationale ne peut se réunir, pour l'examen de cet ordre du jour, que «sur décision du Président de la République», conformément aux dispositions de l'article 63 de la Constitution et de l'article 7 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.



Etant donné que cette décision a été prise par le décret n° 2026-1530, qui convoque l'Assemblée nationale pour le 1er septembre 2026, Al Aminou Lô ne peut pas faire sa DPG le même jour, surtout que «l'Assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue».



Quelle alternative face à «la confusion» ?



Le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a convoqué une séance plénière le mardi 1er septembre pour l’ouverture de la deuxième session extraordinaire. A l’issue de la rencontre, la conférence des présidents se réunira pour fixer la date de la DPG.