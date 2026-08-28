Cimetière de Soumbédioune : huit individus déférés pour profanation de sépultures

Huit suspects, dont plusieurs étrangers, ont été interpellés lors d'une descente policière au Cimetière de Soumbédioune (Dakar), selon Libération.



A l’origine de cette affaire, le commissariat de la Médina avait reçu plusieurs plaintes faisant état de dégradations et de vol commis à l’intérieur même du cimetière situé sur la Corniche. Les mêmes signalements faisaient également état d’actes de violence commis dans le secteur.



Ainsi, le 24 août 2026, vers 23 heures, les policiers ont effectué une descente nocturne dans le cimetière, où huit individus dont cinq Sénégalais, un Nigérien et deux Guinéens ont été interpellés.



Entendus par les enquêteurs, les mis en cause ont prétendu qu’ils se trouvaient dans le cimetière pour y passer la nuit, rejetant, sans convaincre, les faits de dégradations et de vol régulièrement signalés.



Les mis en cause ont été déférés jeudi 27 août 2026 au parquet pour profanation de sépultures au Cimetière de Soumbédioune.