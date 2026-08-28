Trafic international : 1.103 kg de khat en provenance du Sénégal saisis aux Etats-Unis

Dans ce mois d’août 2026, dans un intervalle de dix jours, 1269 kg de khat, une plante contenant des substances prohibées aux Etats-Unis, ont été découverts dans les bagages de voyageurs dans trois aéroports américains : Baltimore-Washington, Washington-Dulles et Chicago-O’Hare.



Dans son édition de ce vendredi, le journal les Echos rapporte qu’à ce stade de l’affaire, si rien ne permet d’affirmer que les personnes arrêtées sont de nationalité sénégalaise, les autorités américaines ont toutefois confirmé que 1103 kg étaient formellement liés à des voyages commencés au Sénégal, tandis que plusieurs indices convergent vers New-York.



Le film des saisies



Les premières saisies ont débuté le 11 août 2026 dans l’Etat du Maryland, où cinq sacs de voyage étaient restés sur le tapis à bagages de l’aéroport de Batimore-Washington. «Aucun propriétaire ne les avait réclamé. A l’intérieur, les agents américains ont découvert des bottes de feuilles enveloppés dans du plastique : 150 kg de khat», a précisé toujours le journal.



Le lendemain, un autre bagage retardé arrive à Baltimore, avec 37 kg supplémentaires, portant le total à 187 kg. Les douaniers américains, de leur côté, ont ensuite indiqué que le voyage avait commencé au Sénégal, avec une escale à Londres, avant l’arrivée des bagages à Baltimore. Depuis lors, d’autres saisies impressionnantes ont été faites dont 384 de khat le 13 août.



Dans leurs fouilles, les agents américains ont découvert des pièces d’identité ou figurent deux personnes : Mustapha Fisuru (24 ans) et Tiekoro Diawara (25 ans). Si les enquêteurs ignorent s’il s’agit de noms d’emprunt ou pas, le média CWB Chicago a révélé que les deux voyageurs auraient été financés et une rémunération de 1.000 dollars aurait été promise à l’un d’eux. Le média rapporte également qu’après leur arrivée au Sénégal, une voiture les aurait conduits dans un hôtel, avant qu’une camionnette transportant les bagages déjà préparés ne vienne les récupérer.



Les enquêtes son en cours et les autorités sénégalaises auraient été saisies dans le cadre de cette affaire pour une coopération policière.