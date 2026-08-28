Chine: le pouvoir démet le vice-président de la puissante Commission militaire centrale

C’est l’officialisation d’une chute spectaculaire au sommet de l’armée chinoise. Zhang Youxia a été démis vendredi 28 août de son poste de vice-président de la Commission militaire centrale. La décision a été prise par le comité permanent du Parlement chinois, selon l’agence officielle Chine nouvelle.
Liu Zhenli, chef d’état-major interarmées, a, lui aussi, été écarté. Les deux hommes faisaient l’objet, depuis janvier, d’une enquête pour de « graves violations de la discipline et de la loi », une formule généralement utilisée dans les affaires de corruption.
Mais le cas Zhang Youxia dépasse ce seul registre. Cet ancien combattant de la guerre sino-vietnamienne était l’un des très rares généraux chinois à avoir connu le terrain. Surtout, il était considéré comme un proche historique de Xi Jinping .
Sa disgrâce montre que ni l’ancienneté ni la loyauté passée ne protègent désormais les plus hauts responsables militaires en Chine . Cette double éviction achève de décimer la direction de l’armée chinoise. Elle renforce encore le contrôle personnel de Xi Jinping, mais prive aussi Pékin de cadres expérimentés, à l’heure où la Chine accélère la modernisation de ses forces.
Liu Zhenli, chef d’état-major interarmées, a, lui aussi, été écarté. Les deux hommes faisaient l’objet, depuis janvier, d’une enquête pour de « graves violations de la discipline et de la loi », une formule généralement utilisée dans les affaires de corruption.
Mais le cas Zhang Youxia dépasse ce seul registre. Cet ancien combattant de la guerre sino-vietnamienne était l’un des très rares généraux chinois à avoir connu le terrain. Surtout, il était considéré comme un proche historique de Xi Jinping .
Sa disgrâce montre que ni l’ancienneté ni la loyauté passée ne protègent désormais les plus hauts responsables militaires en Chine . Cette double éviction achève de décimer la direction de l’armée chinoise. Elle renforce encore le contrôle personnel de Xi Jinping, mais prive aussi Pékin de cadres expérimentés, à l’heure où la Chine accélère la modernisation de ses forces.
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