Braquage à Nietty Mbar : Trois braqueurs arrêtés, deux en fuite et activement recherchés

Un commando de cinq malfaiteurs, notoirement connus des services de police a fait irruption dimanche nuit au quartier Nietty Mbar, dans la commune de Thiaroye pour tenter de cambrioler un grand Magasin. Ils ont, d’abord, tenu en respect deux vigiles avant d’essayer de défoncer la porte.



Mais face à la fermeté et à l’adversité des éléments du commissaire Khadidiatou Sall de Thiaroye, en patrouille de sécurisation dans le secteur, ils ont des difficultés à commettre leur forfait. Tout de même, ils ont farouchement riposté. Une chaude bataille entre bandits et limiers a fait deux blessés du côté des policiers.



Les hommes du Commissariat de Thiaroye se sont ressaisis avec une meilleure stratégie de riposte et d’occupation du terrain. Cette riposte foudroyante a produit ses résultats : trois des malfrats sont arrêtés dont avec des blessures assez graves. Les deux autres ont réussi à prendre la fuite.



Mais, selon le journal «Les Echos», deux braqueurs du gang manquent toujours à l’appel. Ils sont frères et sont activement recherchés. Leurs acolytes ont été déférés, ce lundi au parquet de Pikine pour «association de malfaiteurs, vol commis la nuit et rébellion contre des agents de la force publique dans l’exercice de leur fonction».