Démarrage des rotations du BRT ce mercredi : voici les prix et les horaires

« 14 sur 23 stations » seront fonctionnelles pour le démarrage du Bus Rapid Transit ( BRT ) qui serviront l'axe Guédiawaye/Petersen.

L’annonce a été faite par le directeur du CETUD, Thierno Birahim Aw. Il a tenu ces propos ce lundi 13 mai en marge de la réunion préparatoire sur la sécurité du BRT.



Il a également informé que la mise en service progressif va démarrer mercredi 15 mai. Concernant les prix, Thierno Birahim Aw a annoncé un tarif social variant entre 400 et 500 F CFA. Il s’agit selon lui de 16% des usagers qui achètent des tickets entre 250 et 200 F CFA.

Le directeur du Cetud a fait savoir qu’il y aura un intervalle de 6 à 3 minutes entre les bus BRT qui vont fonctionner de 6 heures du matin jusqu’à 21 heures.



Pour éviter les incidents sur le corridor du BRT et les collisions avec les autres véhicules aux intersections, le préfet de Dakar, a appelé les usagers, la population et surtout les automobilistes à adopter les bonnes pratiques, car il sera moins toléré qu’un corps étranger du BRT puisse évoluer dans l’espace du BRT.



Pour conclure, il a également affirmé que le BRT va générer 1000 emplois directs, dont seuls 700 ont été recrutés pour le moment.