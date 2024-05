Kaffrine-commune de Darou Minam 2 : 11 villages privés d'eau potable depuis 10 mois

Dans la commune de Darou Minam 2, région de Kaffrine (270 km de Dakar centre est) 11 villages sont privés d'eau depuis 10 mois. A l'origine, le forage, le seul qui approvisionnait ces villages en eau est tombé en panne. Ces habitants ne pouvant plus supporter leur supplice ont battu le macadam pour se faire entendre. Ils étaient dans la rue pour crier leur colère. "Cela fait presque dix mois que nous manquons d'eau. Nous sommes 11 villages de la commune qui manque d'eau et ceci nous cause de grands ennuis", a soutenu, un habitant. Flexe Eau, la société chargée de la gestion et de la distribution est mise en cause. Selon, les manifestants du jour, les agents de cette société sont venus prendre tout le matériel et partir sans aucune explication.



Ces habitants ont pour principale doléance, le départ de Flexe Eau qu'ils accusent d'être à la source de leurs maux. "Nous n'avons jamais connu une situation pareille auparavant. Depuis que la gestion de notre forage est confiée à cette société nous sommes dans des difficultés", a de plus confié cet autre habitant. Dans ces conditions, les 11 "villages assoiffés" menacent de ne pas payer leurs factures.



Aujourd'hui, la seule intervention qui vaille selon ces villageois est celle des autorités compétentes, voire l'Etat. D'ailleurs, ils sollicitent l'intervention des nouvelles autorités, en premier, le Premier ministre Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Faye pour une solution définitive.