Le Dr Cheikh Dieng, officiellement nouveau directeur de L’ONAS

La passation de service entre Mamour Diallo et Cheikh Dieng à la tête de l’ONAS s’est déroulée ce lundi. Le successeur, de Mamadou Mamour Diallo, à peine installé, a appelé à plus de transparence.



« Cette mission qui nous a été confiée va répondre à l’ambition du Président Diomaye Faye concernant la réalisation du Projet.

L’ONAS a un rôle envers la population. Il s’agit de planifier, de programmer les infrastructures d’assainissement concernant les eaux usées et l’installation sanitaire. Nous allons sensibiliser les populations en prenant en compte les défis du changement climatique. » a -t-il déclaré lors de sa prise de parole.



Toutefois, avec l’approche de l’hivernage constituant un défi majeur le Dr Cheikh Dieng mise sur la transformation des eaux pluviales, tout en améliorant la qualité de traitement des eaux usées.