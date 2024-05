Emplois, insertion, chômage… : « Les jeunes sénégalais sont laissés à eux-mêmes… » (Mayoro Ndiaye)

« Les jeunes sénégalais sont laissés à eux-mêmes ». C’est l’avis de Mayoro Faye. Le chargé de la Cellule stratégique et scientifique du mouvement « Sénégal Notre Priorité (SNP) » estime que les jeunes sénégalais sont souvent « oubliés dans les décisions et programmes des régimes en place ».



Invité de l’émission Midikeng de ce lundi 13 avril, il indexe l’ancien régime de Macky Sall : « Les jeunes ont beaucoup subi dans ce pays, notamment de la répression et également, par ailleurs, la privation des licences de pêche à ces jeunes. Ces derniers, touchés par le chômage, sont laissés à eux-mêmes, avec aucun soutien significatif ».



Interpellé sur l’apport des jeunes dans le développement du Sénégal, Mayoro Ndiaye a laissé entendre : « En tant que jeune, c’est à nous de faire de notre mieux vers le développement du pays. Nous ne devons pas attendre les efforts du Président Bassirou Diomaye Faye. Mais, d’abord, ce sont les leaders et les autorités étatiques qui doivent montrer le bon exemple avant tout afin de les convaincre à rester au pays et travailler. Il faut le dire, ces jeunes sont persécutés, oubliés et laissés à eux-mêmes ».



Démontrant un « espoir » après l’élection du Président Bassirou Diomaye Faye, Mayoro Ndiaye dit attendre beaucoup du nouveau chef de l’Etat. « Maintenant, il va falloir qu’on lui donne un temps de grâce. Ce n’est pas Diomaye ou Sonko qui va régler tous les problèmes mais il revient à toute la population de les aider », a-t-il indiqué, avant de saluer, dans la foulée, les décisions régaliennes prises pour la « régulation du secteur agricole ».