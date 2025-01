Braquage à main armée à l'Hôtel Riu Baobab : la gendarmerie aux trousses des malfaiteurs

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2025, aux alentours de 2h du matin, l’Hôtel RIU Baobab, situé à Pointe Sarène dans le département de Mbour, a été la cible d’une attaque de malfaiteurs. Un groupe d’individus a pénétré dans l’établissement après avoir neutralisé les agents de sécurité privée présents sur place. Ils se sont alors emparés de l’argent se trouvant à la réception ainsi que de deux téléphones portables.



Alertée rapidement, la Brigade de Proximité de Nianing, soutenue par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention (ESI), déjà en mission de sécurisation dans le secteur, s’est immédiatement déployée vers l’hôtel, a expliqué la Division de la Communication des relations publiques dans un communiqué. Sur place, les forces de l’ordre ont intercepté les malfaiteurs en fuite, donnant lieu à des échanges de tirs. Sous la pression, les assaillants ont pris la fuite en empruntant les clôtures en grillage menant vers les zones boisées situées au sud-est de l’hôtel.



Malgré des recherches intensifiées dans la zone, aucune trace des malfaiteurs n’a pu être retrouvée. Une enquête a donc été ouverte pour identifier et appréhender les auteurs de ce vol.



Dans un souci de renforcer la sécurité, les patrouilles de sécurisation, déjà présentes dans le cadre du plan de protection des sites touristiques, ont été intensifiées. Par ailleurs, un dispositif spécial a été mis en place pour assurer la sécurité des clients et restaurer la sérénité au sein de l’hôtel RIU Baobab.



Les autorités restent mobilisées pour garantir la sécurité dans la région et rassurer les acteurs du secteur touristique.