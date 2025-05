Trafic de drogue aux Parcelles Assainies : sept (07) jeunes dont le fils d’une ancienne figure politique arrêtés

Une opération menée lundi dernier dans la soirée, par le commissariat des Parcelles Assainies (dans la région de Dakar) a permis l’interpellation de sept (7) individus impliqués dans un trafic de haschich. Parmi eux, M.R. Diop, fils d’une ancienne personnalité politique, a été surpris en possession de huit boules de drogue.



L’enquête a été déclenchée après l’exploitation d’un renseignement anonyme, signalant des activités suspectes dans une maison située à la Cité Hamo 2, près du rond-point Case-bi. Une surveillance discrète a permis prendre en filature deux jeunes hommes, au comportement jugé suspect. L’un d’eux a été vu recevant une boule de cannabis de la main d’un individu sortant du domicile surveillée.



Interpellés sur-le-champ, les deux jeunes, âgés de 21 et 22 ans, élève et menuisier aluminium, ont été trouvés en possession de 0,5 gramme d’herbe. Ils ont reconnu avoir déboursé chacun 2 500 FCFA pour leur dose. Ces renseignements exploités par les forces de l’ordre ont permis de tendre un piège au présumé revendeur, un étudiant en formation de délégué médical, surnommé Raoul, rapporte L’Observateur.



Interpellé à son tour, ce dernier a tenté d’avaler la drogue qu’il s’apprêtait à remettre. Une perquisition de son domicile a ensuite permis d’arrêter quatre autres personnes, dont M.R. Diop, en possession de huit boules de haschich. Les perquisitions chez les quatre individus ont permis de saisir au total 25 boules de cannabis. Les suspects, dont l’âge moyen est de 25 ans, sont pour la plupart des élèves, souligne le journal.



Trois d’entre eux sont poursuivis pour « détention, trafic de haschich et association de malfaiteurs. » Les quatre autres le sont pour « détention aux fins d’usage. » Tous ont reconnu les faits.

Les produits saisis ont été consignés en attendant les suites judiciaires.