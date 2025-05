Tabaski 2025 : Le Gouvernement dévoile un plan multisectoriel pour sécuriser et faciliter l’approvisionnement en moutons

En vue d’une préparation efficace de la fête de Tabaski 2025, le Gouvernement a adopté un ensemble de mesures touchant à la sécurité, la facilitation des opérations, l’organisation des points de vente, le financement ainsi que la lutte contre le vol de bétail.





Sécurité et Facilitation



Sept (7) ministères sont chargés par le Premier ministre de prendre en charge la sécurité et la facilitation des opérations de Tabaski.



A cet effet, le ministre des Forces armées et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique assureront la sécurité des personnes et des biens sur l’ensemble de la chaîne d’acheminement et de commercialisation des moutons, comprenant notamment les points de passage frontaliers, les axes de convoyage, les zones d’attente et les points de vente.



Ces deux ministères faciliteront la circulation des véhicules transportant des moutons vers les marchés, notamment par la tolérance de la présence à bord de chaque camion ou wagon, de trois (3) bergers chargés de la surveillance des moutons.



Mesures fiscales et organisationnelles



Le Premier ministre engage le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires à veiller, chacun en ce qui le concerne, à l’application stricte des mesures d’exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski aux frontières, le long des axes routiers, au niveau des zones d’attente et des points de vente.



Ainsi, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage veilleront au respect de la tarification consensuelle pour le convoyage des animaux, arrêtée à l’issue de la réunion de concertation entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski.



Enfin, le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères prendra toutes les dispositions nécessaires afin de faciliter la traversée du territoire de la République de Gambie pour l’approvisionnement des régions Sud en moutons.