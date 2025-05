Tabaski 2025 : Le gouvernement renforce l’aménagement des points de vente et la lutte contre le vol de bétail

En perspective de la fête de la Tabaski, le Gouvernement a déployé un dispositif global visant à améliorer l’aménagement et le fonctionnement des points de vente de moutons, tout en intensifiant la lutte contre le vol de bétail.



Aménagement et gestion des points de vente



Concernant l’aménagement et le fonctionnement des points de vente, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires et le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, travailleront en collaboration avec le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, et les Maires. Ensemble, ils prendront les dispositions nécessaires suivantes



-L’aménagement de points de vente autorisés ; dans ce cadre, étudier l’option de l’aménagement d’un parc à bétail sur une grande surface au niveau de la Zone Diamniadio-Thiès.



-Le désencombrement des sites et leur nettoyage avant, pendant et après la fête de Tabaski avec l’appui de la Direction du Cadre de Vie et de la SONAGED.



- L’éclairage de tous les points de vente autorisés.



- L’ouverture de points d’eau temporaires dans tous les points de vente autorisés.



-La mise en place des comités de gestion dans tous les points de vente autorisés.



Pendant ce temps, le ministre de la Santé et de l’Action sociale mettra en place des postes médicaux avancés dans tous les points de vente autorisés des équipes de préventionnistes au niveau des différents points de vente.



Dans ce sillage, le ministre de l’Industrie et du Commerce prendra les dispositions appropriées auprès des provendiers pour faciliter aux opérateurs l’accès aux aliments usinés, par l’installation de stocks rapprochés au niveau des points de vente autorisés et veillera à l’application des prix conseillés.



Pour le ravitaillement en eau des points de vente, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement mettra à la disposition du ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, quinze (15) camions citernes.



Renforcement de la sécurité contre le vol de bétail



Dans le cadre de la lutte contre le vol de bétail, le Gouvernement a pris six mesures de prévention devant garantir la sécurité des biens et des personnes.



Sur ce, le ministre des Forces armées et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique sont chargés d’assurer la sécurité dans les zones à risque. Ils renforceront les patrouilles mixtes pour lutter contre les abattages clandestins. Et mettront aussi en place un système de renseignement communautaire.



Pour ce qui est de l’application des lois et règlements en vigueur, le ministre chargé de la Justice va prendre les dispositions idoines pour le durcissement des peines infligées aux auteurs de vol de bétail.



En vue de mettre un terme aux abattages clandestins, les ministres du Commerce, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires et de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de prendre les mesures idoines.